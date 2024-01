Zelensky ha una nuova strategia militare per il 2024 | la difesa attiva

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Sapendo di non poter contrattaccare in campo aperto, l'Ucraina fortifica le sue difese e lancia operazioni mirate con droni in territorio russo. Aspettando il 2025

non ha compratovilla di Berlino che apparteneva a Goebbels Affermazione falsa : gli utenti dei social media europei hanno condiviso l'affermazione secondo cui il presidente ucraino ...L'inverno ha portato un rallentamento delle operazioni terrestri nell'aggressione russa dell'Ucraina e nella controffensiva delle truppe di Kiev. È lo scenario in cui abbondano gli attacchi negli ...È stato inoltre discusso lo sviluppo della Formula di Pace del presidente Zelensky, con un focus sul punto relativo alla giustizia internazionale, e un approfondimento su quanto sinora fatto per ...Aperta un'inchiesta sulla demolizione in via Crema a Milano di una palazzina liberty.