WWE | Si punta dritti su CM Punk vs Seth “Freakin” Rollins per WrestleMania

(Di venerdì 19 gennaio 2024) CMvsè sicuramente la sfida che in moltissimi se non tutti aspettano per la prossima edizione di, ovvero la numero 40. E fin dal ritorno del BITW in quel di Survivor Series lo scorso novembre è sembrato subito chiaro che la sfida era diventata ufficialmente realtà.verso la sfida Da allora, i confronti successivi, le frecciatine e tutto il resto fra i due non sono di certo mancate e con la partecipazione dialla Rumble si può pensare anche ad una sfida titolata fra i due. Nell’ultimata di Raw peròè stato vittima di un inconveniente e di un problema al ginocchio che potrebbe almeno per il momento tenerlo fuori. Ma nonostante la notizia di questo problema ...

... parte di TKO Group Holdings (NYSE: TKO), che continuerà a rendere disponibile per l'Italia, in esclusiva, la programmazione settimanale didellalive e on - demand, in lingua originale su ...... , parte di TKO Group Holdings (NYSE: TKO), che continuerà a rendere disponibile per l'Italia, in esclusiva, la programmazione settimanale didellalive e on - demand, in lingua originale ...Nic Nemeth ha fatto la sua prima apparizione ad Impact, su AXS TV, debuttando nello show settimanale TNA dopo l'incredibile arrivo in quel di Hard to Kill. L'ex Dolph Ziggler, dopo aver puntato subito ...Warner Bros. Discovery e WWE® rinnovano la partnership. Show su Discovery + e DMAX, Warner Bros. Discovery ha annunciato oggi il rinnovo dell’accordo pluriennale con WWE®, parte di TKO Group Holdings ...