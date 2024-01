WhatsApp arriva l’aggiornamento che tutti aspettavano | ecco cosa cambia

Leggi su cityrumors

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Mark Zuckerberg ha annunciato personalmente i nuovi strumenti integrati nella messaggistica istantanea per interagire in più modalità con il nuovo strumento dei canali dell’app Oggi il fondatore di Meta, Mark Zuckerberg, ha presentato importanti novità per i Canali, funzionalità lanciata lo scorso anno che consente alle aziende di comunicare con i propri clienti tramite l’app di messaggistica. Con oltre 500 milioni di utenti attivi, i Canalisi stanno affermando come strumento efficace per le relazioni con il pubblico.no importanti aggiornamenti per la messaggistica più famosa – Cityrumors,.it I canali disono una nuova funzione che permette agli utenti di “seguire” i canali che sono di qualche interesse per loro. La funzione apparirà in modo da potervi accedere in separata sede ...