VXL | un blogger esalta Simeone | ‘Il Cholismo non muore mai…’|Estero

(Di venerdì 19 gennaio 2024) 2024-01-19 23:35:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Calciomercato.com: Il “Cholo”e il suo Atletico Madrid, prossimo avversario dell’Inter, non smette mai di sorprendere. Pur partendo sfavorito nel derby di Copa del Rey contro il Real Madrid, è riuscito a eliminare le Merengues battendo Ancelotti per 4-2. IlMatteo Salvetti ne parla nel seguente articolo: https://vivoperlei.calciomercato.com/articolo/103960 VivoPerLei, dal 2008, è la piattaforma di blog scritti dai lettori di Calciomercato.com. Per poter scrivere basta registrarsi gratuitamente. Gli articoli passeranno poi attraverso il giudizio della Redazione. Ogni settimana ipossono aggiudicarsi il Trofeo della Critica e il Trofeo del miglior debuttante, mentre alla fine di ogni mese saranno premiati i tre autori più ...

...scrivendo le ultime righe di un articolo per...' ' ... ma ancora ti diletti a scrivere!!..alla tua età!!... perché non pensi che sia giunta l'ora di ritirarti in pensione' 'Perché unche ...... in quanto a letture realizzate con un solo pezzo, per la settimana in questione, per cui vogliamo premiare entrambi i, tra l'altro 'fratelli' di fede: il primo è uno dei pilastri di, il ...Ogni settimana i blogger possono aggiudicarsi il Trofeo della Critica e il Trofeo del miglior debuttante, mentre alla fine di ogni mese saranno premiati i tre autori più meritevoli, nonché il ...Le dichiarazioni di Allegri, seppur goliardiche, in risposta a Marotta, hanno esaltato il popolo bianconero da una parte e irritato quello nerazzurro che non è.