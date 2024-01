Voragine nel solaio dell’ex convento di Pistoia | gli sposi sporgono querela – Il video del crollo

Leggi su open.online

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Paolo Mugnaini e Valeria Ybarra hanno presentatoper ildelnell’exdi Giaccherino didurante il loro ricevimento di matrimonio. In quel momento decine di ospiti stavano ballando L’Amour Toujours di Gigi D’Agostino, quando all’improvviso si è aperta laal centro della sala, adibita a pista da ballo. Più di trenta le persone ferite, alcune in maniera anche grave, con fratture e lesioni. Tra loro anche i dueni, che hanno trascorso la prima notte di nozze in ospedale. E che sono ascoltati in Procura, dove hanno sportoe ocnsegnato undi circa 15 secondi nel quale viene immortalato l’esatto momento del. Nella saletta ci ...