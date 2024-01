Vomero capitale del BookCrossing | arriva il terzo ‘point’

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Tempo di lettura: 1 minutoLo scambio gratuito di libri germoglia anche tra le cassette di frutta, all’interno del Chupafruit Bar di via Merliani 34, dove servono cocktail a base di spremute. Perché non ci sono limiti alla fantasia, per iPoint. Sono tre i punti di scambio, nati dall’idea di Fabio Procaccini, avvocato e instancabile ideatore di iniziative civiche. Si trovano tutti al. I primi due in piazzetta Belvedere e via Enrico Alvino. “Abbiamo reso ildella veicolazione libri” dice Procaccini, con soddisfazione. La pratica è sorta nel 2011 negli Stati Uniti, per diffondersi in tutto il mondo. Libri da lasciare, libri da prendere. Senza troppe formalità, se non l’educazione, e il rispetto del prossimo. Con una sola eccezione, raccomandata agli utenti: non si accettano ...