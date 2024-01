Virtus Bologna | Banchi commenta la vittoria sull’Asvel | “Contenti per come è arrivata”

(Di venerdì 19 gennaio 2024) “Siamo moltodi questae del modo in cui l’abbiamo ottenuta, rispondendosquadra con grande spirito alle avversità e dinon abbiamo permesso a fattori esterni di influenzare la nostra convinzione, è un altro passo per diventare consapevoli della nostra forzasquadra”. Lo ha detto l’allenatore della, Luca, dopo lacontro l’Asvel Villeurbanne in Eurolega: “Abbiamo giocato un quarto quarto importante, combinando la mentalità, l’aggressività, ma anche la qualità delle nostre scelte e la personalità che abbiamo dimostrato per assumerci tali responsabilità nel momento cruciale della partita”. SportFace.

.... Assente e svagata, dominata dalla cenerentola Villeurbanne che chiude avanti di 9 il terzo quarto: lapare spenta, consumata. Al tappeto. Incapace di scuotersi, di reagire. Senza ...Basket 2023 - 2024 Serie A SquadraLaSegafredomette in piede una grande rimonta nell'ultimo periodo (vinto per 28 - 9) e piega l'LDLC ASVEL Lyon Villeurbanne con il punteggio finale di 73 - 63 nel Round ...“Siamo molto contenti di questa vittoria e del modo in cui l’abbiamo ottenuta, rispondendo come squadra con grande spirito alle avversità e di come non abbiamo permesso a fattori esterni di influenzar ...La Segafredo patisce la fisicità degli avversari e i 2.21 del centro Fall, ma nell'ultimo quarto il play e l'ala la risollevano: ora è ...