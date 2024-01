Virginia Raffaele torna in prima serata su Rai 1 con il suo show ispirato alle giostre del Lunapark | dove è cresciuta

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Il mondo difatto di, zucchero filato e tutti gli elementi del parco giochi,stasera su Rai 1.21.30 va in onda la seconda puntata di Colpo di luna, il suoin tre appuntamenti in cui racconta la sua storia. Un’infanzia da giostraia, che l’ha vista muoversi tra le attrazioni del luna park dei nonni.in...

Venerdì 19 gennaio in tv, alle 21.30, torna su Rai 1 Virginia Raffaele con il suo One Woman Show. Sono Carla Signoris, Emanuela Fanelli, Lillo & ... (leggo)

In queste ore sul web c'è grosso fermento in quanto in tanti sono curiosi di scoprire che cosa accadrà questa sera, venerdì 19 gennaio 2024, ... (tvpertutti)

La comica nel suo nuovo programma "Colpo di Luna" prende in giro la direttrice d'orchestra cara alla destra Beatrice Venezi. Il ministro Sangiuliano non sembrerebbe averla presa bene e, pare, ...Nel mirino non solo Report ma - secondo Repubblica - anche e l'imitazione che ha fatto di Beatrice Venezi, direttrice d'orchestra e consulente del ministro della Cultura Gennaro ...Durante il programma "Colpo di Luna" su Raiuno, la showgirl Virginia Raffaele ha realizzato una gag di circa quattro minuti imitando la direttrice d'orchestra Beatrice Venezi. Nella satira, la direttr ...