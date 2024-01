Virginia Raffaele | pressioni da Sangiuliano dopo l’imitazione di Beatrice Venezi La replica della Rai

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Uno dei ministri più ministri più discussi e posti al centro dell’attenzione del governo di Giorgia Meloni è senza dubbio Gennaro. Secondo soltanto a Matteo Salvini e Francesco Lollobrigida. Nell’arco di poco più di due mesi è riuscito a far parlare di sé, in maniera non elogiante, tre volte. La più recente riguarda Colpo di Luna, varietà su Rai 1comica. Quest’ultima pare sia finita nel mirino del ministroCultura, il che sta scatenando un gran polverone. La furia diA lanciare la notizia è La Repubblica, che ha riportato la ben più rilevante notizia sul fronte Report. Il programma di Sigfrido Ranucci sarebbe indigesto a Fratelli d’Italia, all’attaccoi servizi sulla famiglia La Russa e su Franco Meloni. ...

... Gennaro Sangiuliano, sulla Rai in merito alla vicenda dell'imitazione del direttore d'orchestra Beatrice Venezi da parte di, nel corso del programma 'Colpo di Luna' in onda su Rai1.... Gennaro Sangiuliano, sulla Rai in merito alla vicenda dell'imitazione del direttore d'orchestra Beatrice Venezi da parte di, nel corso del programma 'Colpo di Luna' in onda su Rai1.Torna stasera su Rai 1 "Colpo di luna", il programma condotto da Virginia Raffaele ispirato allo storico programma "Teatro 10". Colpo di Luna, stasera in tv la seconda ...L’attrice e l’imitazione della direttrice d’orchestra e consulente del ministro della Cultura. La trasmissione in onda venerdì sera su Rai1 ...