Virginia Raffaele | il Ministro della Cultura | “Chiesto intervento Rai per l’imitazione di Beatrice Venezi”

... da quando ha cominciato a intervallare le riprese della serie tv spagnola Quattro stelle con la messa in onda su Raiuno del programma Colpo di Luna , dove affiancae di cui dice: "...... padre della premier, il ministro della Cultura sta facendo pressing sul programma di, Colpo di Luna su Rai 1. A raccontarlo è il quotidiano Repubblica. Sangiuliano sarebbe ...Ci risiamo: Sangiuliano si sarebbe lamentato per l'imitazione di Beatrice Venezi fatta da Virginia Raffaele. Rainews24 incensa i cosmetici Ancorotti, ma non dice che il fondatore è un senatore melonia ...Quello che ha dato in aeroporto a suo papà quando è tornato dalla missione in Iraq, e poco prima che se ne andasse per sempre in circostanze misteriose. L'attore, con Virginia Raffaele su Raiuno, lo r ...