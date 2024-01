Violenza di genere | il confronto promosso dall’Arci Fortapasc

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“”Stai zitta!” Si intitola così l’evento sui temi della lotta alle disuguaglianze, allae agli stereotipi di, che il circolo ARCIdi Atripalda organizzerà domenica 21 gennaio 2024. L’appuntamento è per le 18.30 nei locali di via Melfi 12, nei pressi della piazza principale della città del Sabato. L’evento sarà organizzato in collaborazione con l’associazione SOMA – Solidarietà e Mutualismo ad Avellino e con il gruppo Nonsolo25Novembre. Il 21 sarà l’occasione per creare una discussione aperta sui temi della lotta allae alle discriminazioni die per ascoltare le esperienze di due realtà del territorio atripaldese e avellinese che si stanno battendo su questi argomenti. Dopo l’incontro, il circoloorganizzerà ...