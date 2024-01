VIDEO – Napoli-Fiorentina 3-0 | Supercoppa Italiana | gol e highlights della partita

Leggi su inter-news

(Di venerdì 19 gennaio 2024), match delle semifinali di2023-2024, si è concluso con il risultato di 3-0: questo ilcon i gol e gligiocata all’Al-Awwal Park Stadium di Riyad, in Arabia Saudita. TRIS E FINALE –3-0 nelle semifinali di. Ilresta in Arabia Saudita e lunedì si giocherà la finalissima. Dopo nove minuti Matteo Politano calcia col sinistro e Pietro Terracciano alza sopra la traversa. Il match resta in equilibrio fino al 22?, quando Khvicha Kvaratskhelia libera Juan Jesus che con una giocata non da lui va via in bello stile e dà un filtrante perfetto per il destro in ...