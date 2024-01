VIDEO – Inter-Lazio | la probabile formazione | TG Flash Inter-News

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Il TG di.it torna anche in questa stagione, in formato! Un’edizione rinnovata, più immediata e sempre più digitale. Ogni giorno dal lunedì al venerdì alle ore 14 con notizie, rassegna stampa, ultime di campo, curiosità e altro ancora. Ecco il punto sulla giornata nerazzurra in. TG NERAZZURRO – È il giorno di, seconda semifinale di Supercoppa Italiana, chi vince si giocherà la finale contro il Napoli, dopo la vittoria di ieri sera 3-0 contro la Fiorentina. Uno sguardo alle probabili formazioni di stasera con un occhio particolare al futuro, soprattutto in attacco. Presente a Riad per supportare la squadra anche la Curva Nord. Questo e molto altro nell’appuntamento di oggi del TG ...

Napoli eased into the final of the Italian Super Cup by beating Fiorentina 3 - 0 in Riyadh , Saudi Arabia and will face winner of Lazio -. Occhi puntati su Inter - Lazio, seconda semifinale di Supercoppa Italiana. Ai microfoni di Radiosei, l'ex calciatore biancoceleste Luigi Corino ha analizzato il periodo delle due ...