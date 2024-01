VIDEO – Inter | la top 5 dei gol segnati in Supercoppa Italiana

Leggi su inter-news

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Il canale YouTube dell’ha pubblicato uncon all’no i cinque migliori goldai nerazzurri in– Il canale YouTube dell’ha condiviso uncon i cinque migliori gol della squadra nerazzurra in. A seguire il filmato con le cinque reti della compagine meneghina. Fonte: YouTube-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link al contenuto originale () ©-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati