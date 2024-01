Victoria De Angelis alle Maldive con la fidanzata | baci e foto bollenti

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Gennaio al caldo perDee Luna Passos. La coppia è volataper una vacanza di totale relax, approfittando di una pausa dagli impegni di lavoro per entrambe. A pubblicare alcunedella fuga d'amore è la bassista dei Maneskin, che su Instagram scrive: "Mi sono...

I fan dei Maneskin sono in allarme. Continuano infatti a circolare voci secondo cui la band starebbe valutando di separarsi […] (perizona)

La bassista dei Maneskin , Victoria De Angelis , ha optato per una vacanza al caldo ed è volata alle Maldive insieme alla fidanzata , Luna , e a un ... (leggo)

Leggi Anche Victoria De Angelis in topless ai Caraibi... lontana dai Maneskin Fotogallery - Victoria de Angelis manda cartoline bollenti dalle ... (247.libero)

Le due avevano ufficializzato sul social già a giugno scorso, quando erano a Ibiza La 23enne, bassista della band, è felice con la modella nata a Saint MartinDedei Maneskin è volata alle Maldive e non da sola. Con la bassista della ormai celebre band rock italiana c'è la fidanzata brasiliana Luna Passos . La musicista 23enne è sempre più ...Leggi AncheDein topless ai Caraibi... lontana dai Maneskin Fotogallery -demanda cartoline bollenti dalle Maldive Ultimo Aggiornamento Fotogallery - Kanye West sfoggia la sua ...Victoria De Angelis dei Maneskin è in vacanza alle Maldive con la fidanzata Luna. Tra feste in spiaggia, noci di cocco e selfie nuda: ecco le immagini.Victoria De Angelis dei Maneskin sempre più innamorata della fidanzata brasiliana Luna Passos: foto della vacanza di coppia alle Maldive ...