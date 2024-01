Vicequestore condannata a due anni per aver contraffatto un documento

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Bergamo.a duecon pena sospesa per falso, assolta per l’indebita concessione dell’alloggio di servizio. Il Collegio ha disposto inoltre la restituzione degli atti alla procura per valutare se procedere per il reato di calunnia nei confronti di un funzionario della prefettura, accusato dall’imputata diprodotto l’atto “incriminato”. Si è concluso così il processo a carico di Mariella Russo, 53aggiunto, in servizio a Bergamo dall’estate del 2017 fino al marzo 2018. Il pubblico ministero Silvia Marchina aveva chiesto la condanna ad un anno, il difensore Giulio Di Matteo l’assoluzione. Secondo le accuse, ritenute fondate dai giudici, la dirigente, fuori dall’esercizio delle sue funzioni, era stata autrice di unfalso intestato alla ...

per il mancato raggiungimento delle prove - ha assolto l’allora vicequestore dall’accusa di indebite percezioni perché il fatto non sussiste, mentre l’ha condannata a due anni (pena sospesa) per il ...I poliziotti di Via delle Terme lo hanno accompagnato al Carcere di Poggioreale e per C.R. inizia una vita da maggiorenne nel peggiore dei modi. Il ragazzo, 18 enne, è stato arrestato in seguito ad un ...