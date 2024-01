Viabilità Roma Regione Lazio del 19-01-2024 ore 20 | 30

(Di venerdì 19 gennaio 2024)DEL 19 GENNAIO20.20 CILUFFO MARCO BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLACIRCONE SCORREVOLE IN ENTRAMBE LE CARREGGIATE DEL RACCORDO ANULARE COMPRESE ANCHE LE MAGGIORI CONSOLARI IN USCITA DALLA CAPITALE QUALCHE RALLENTAMENTO È SEGNALATO SULLA CASILINA NELLE DUE DIRERZIONI TRA TORRE GAIA E LA BORGATA FINOCCHIO INFINE DOMANI SABATO 20 GENNAIO TUTTO PRONTO PER IL CALCIO DI INIZIO DELLA PARTITA DI SERIE AVERONA ALLE ORE 18:00 PREVISTO IL CONSUETO PIANO, CON DIVIETI DI SOSTA A RIDOSSO DELL’IMPIANTO DEL FORO ITALICO E AREE DI PARCHEGGIO DEDICATE AI TIFOSI CON IL BIGLIETTO PER LA GARA PRESTARE ATTENZIAONE POSSIBILI CHIUSURE AL TRAFFICO NELLE FASI DI AFFLUSSO E DEFLUSSO DEI TIFOSI. DA MARCO CILUFFO È ...

I mezzi attiveranno la procedura necessaria per la salatura dellacarrabile a Piazzale, al Tronchetto, al Lido di Venezia, a Sant'Erasmo a Pellestrina San Pietro in Volta e sulla ...Modifiche allaPer permetterne lo svolgimento, dalle 6 alle 21, in piazza del Duomo, via, via Cavour, via Buozzi, via Cino da Pistoia, piazza Gavinana, via Curtatone e Montanara, via ...