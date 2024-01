Viabilità Roma Regione Lazio del 19-01-2024 ore 15 | 30

(Di venerdì 19 gennaio 2024)DEL 19 GENNAIO15.20 ERICA TERENZI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON LA COLOMBO DOVE SI STA IN CODA TRA VITINIA E CASAL BERNOCCHI IN DIREZIONE OSTIA. SUL RACCORDO ANULARE. IN CARREGGIATA INTERNA SI VIAGGIA A RILENTO CON CODE TRA LA CASSIA BIS E LA SALARIA E TRA VIA PRENESTINA E VIA TUSCOLANA. IN CARREGGIATA ESTERNA FILE TRA PONTINA E TUSCOLANA. INFINE PER IL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO, RICORDIAMO CHE I TRAM 5-14 E 19 LIMITANO LE CORSE A LARGO PRENESTE A CAUSA DI LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE SULLA SEDE DI VIA BRESADOLA E VIA PRENESTINA. SONO ATTIVE NAVETTE BUS. IL TERMINE DEI LAVORI E’ PREVISTO PER IL 26 GENNAIO. DA ERICA TERENZI È TUTTO, A PIU’ TARDI A SEGUIRE UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral

