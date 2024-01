Viabilità Roma Regione Lazio del 19-01-2024 ore 09 | 45

Leggi su romadailynews

DEL 19 GENNAIO9:35 BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL GRANDE RACCORDO UN CANTIERE ATTIVO RALLENTA IL TRAFFICO TRA LE USCITE NOMENTANA E TIBURTINA IN CARREGGIATA INTERNA SUL TRATTO URBANO CODE ALTEZZA PORTONACCIO DIREZIONE TANGENZIALE EST PERCORRENDO VIA SALARIA RALLENTAMENTI A MONTEROTONDO SCALO IN PROSSIMITA DELL'INCROCIO CON VIA NOMENTANA NEI DUE SENSI DI MARCIA RIMAMENDO IN VIA SALARIA UN CANTIERE ATTIVO RALLENTA IL TRAFFICO ALTEZZA SETTEBANGI DIREZIONE RIETI INFINE IN VIA NOMENTANA RALLENTAMENTI A TOR LUPARA TRA VIA VALLE DEI CORSI E LA NOMENTANA BIS NEI DUE SENSI DI MARCIA