Viabilità Roma Regione Lazio del 19-01-2024 ore 09 | 15

(Di venerdì 19 gennaio 2024)DEL 19 GENNAIO08.30 claudio veloccia BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO RALLENTATO TRA NOMENTANA E TIBURTINA IN CARREGGIATA INTERNA RIMANENDO IN INTERNA SI RALLENTA TRA LE USCITENINA ED ARDEATINA MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI TRA LE USCITE LAURENTINA ED ARDEATINA SUL TRATTO URBANO CODE TRA VIA FIORENTINI E PORTONACCIO DIREIZONE TANGENZIALE EST PERCORRENDO LAFIUMICINO SI RASLLENTA T RA VIA ISACCO NEWTON E LA MAGIANA DIREZIONE EUR Servizio fornito da Astral