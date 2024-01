Via libera al ddl eco - vandali | chi imbratta dovrà risarcire lo Stato

La Camera approva in via definitiva con 138 sì il disegno di legge, che ha come primo firmatario il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, che ... (orizzontescuola)

La Tabella Unica Nazionale per le assicurazioni è finalmente realtà. Dopo anni di richieste, di tentativi di far andare in porto la rivoluzione a ... (quifinanza)

'Chi deturpa, danneggia, imbratta un monumento deve risarcire lo Stato per le spese sostenute per ripristinare lo stato dei luoghi' esulta il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, che ha ...Stesso risultato per il budget del 2024 eanche al contratto di servizio 2023 - 28. Il piano industriale, ha spiegato l'azienda, "mira ad assicurare la stabilità strutturale della Rai, ...(Agenzia Vista) Roma, 18 gennaio 2024 L'Aula della Camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge contro i cosiddetti "Eco-vandali". I voti a favore sono stati 138, quelli contrari 92 e gl ...Di una trattativa in corso si parla ormai da mesi, ma secondo gli ultimi aggiornamenti di Bloomberg la cessione del marchio Trussardi al Gruppo Miroglio (a cui fanno capo brand come Elena Mirò, Fiorel ...