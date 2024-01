Verona | auto contro spettatori al Motor Bike Expo | ci sono feriti VIDEO

Leggi su tg24.sky

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Incidente alla giornata d’inaugurazione del 30esimofiere. Uno stuntman ha perso illlo dell'che stava guidando, una Bmw, che si è schiantata sulle transenne delle tribune e ha travolto un gruppo di14 in tutto le persone colpite, di cui nove trasportate in pronto soccorso: tre codici gialli e sei codici verdi, quindi tutte ferite giudicate lievi. Nessuno è stato toccato dall'. Tutte le esibizioni previste per oggi dopo l'incidente, successo intorno alle 13:30,poi state sospese.