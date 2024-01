Verona | auto contro spettatori al Motor Bike Expo | 10 feriti

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Incidente alla giornata d’inaugurazione delfiere: 10 persone sono rimaste ferite e hanno riportato qualche contusione, sembrerebbe non gravemente, durante l'esibizione di uno stuntman. Secondo le prime ricostruzioni (qui il video diffuso dal quotidiano L'Arena) sembra che un'sia andata a ridosso delle tribune, facendo così cadere una decina di. Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem 118 con cinque ambulanze, oltre a Polizia e Carabinieri: il report riferisce di settein codice verde e 3 in codice giallo, trasportati al Paolo Confortini dell'ospedale di Borgo Trento e negli ospedali di Negrar e Villafranca di. Nessuno spettatore sarebbe stato toccato dall'

Marko Arnautovic è senza dubbio il peggiore in campo di Inter-Verona (2-1). Solo highlights negativi per l’attaccante austriaco, subentrato a Marcus ... (inter-news)

Arnautovic fa parlare di sé per le vicende extra campo anche quando le accuse non sono seguite da prove . L’episodio che lo vede come potenziale (?) ... (inter-news)

Sono dieci i feriti per un incidente durante l'esibizione di uno stuntman a Veronafiere, in occasione della giornata inaugurale di Motor Bike Expo. Secondo le prime testimonianze un'sarebbe finita contro le tribune, facendo cadere circa dieci persone del ...In aggiornamento Grave incidente e momenti di paura durante l'esibizione in Fiera aper la Motor Bike Expo. Alle 13.30 un'ha sorpassato le transenne del guard rail, investendo gli spettatori e gettandoli a terra. Non è ancora chiara la dinamica esatta dell'incidente e nel ...Da una prima ricostruzione sembra che un’auto sia finita a ridosso delle tribune ... dell’ospedale di Borgo Trento e negli ospedali di Negrar e Villafranca di Verona.Da una prima ricostruzione sembra che un'auto sia finita a ridosso delle tribune, facendo cadere una decina di spettatori che stavano seguendo lo show e sono rimasti feriti.