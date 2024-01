Verona | auto contro spettatori al Motor Bike Expo | 10 feriti VIDEO

Leggi su tg24.sky

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Incidente alla giornata d’inaugurazione del 30esimofiere: 10 persone sono rimaste ferite e hanno riportato qualche contusione, sembrerebbe non gravemente, durante l'esibizione di uno stuntman. Secondo le prime ricostruzioni, un'è andata a finire a ridosso delle tribune, facendo così cadere una decina di. Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem 118 con cinque ambulanze, oltre a Polizia e Carabinieri: il report riferisce di settein codice verde e 3 in codice giallo, trasportati al Paolo Confortini dell'ospedale di Borgo Trento e negli ospedali di Negrar e Villafranca di. Nessuno spettatore sarebbe stato toccato dall'. Le esibizioni per il momento sono sospese.