Verona | 10 feriti al Motor Bike Expo | auto finisce sugli spettatori VIDEO

Leggi su dayitalianews

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Pubblicato il 19 Gennaio, 2024 Panico al, la fiera dei motociclisti in corso a. Erano circa le 13.30 quando, poco dopo l’inaugurazione ufficiale, si è verificato un incidente che ha provocato il ferimento, in maniera non grave, di dieci persone. Ancora non è chiara la dinamica ma da una prima ricostruzione sembrerebbe che un’mobile guidata da uno stuntman si sarebbe alzata su due ruote salendo su una transenna e facendo sbilanciare una delle panchine dove si era assiepato il pubblico: diecisono caduti a terra in maniera rovinosa. @9.chrii incidente2024 #2024 #incidente #drift ##fieramoto #bmw ? ...