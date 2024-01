Verissimo | gli ospiti del 20 e 21 gennaio 2024

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 19 gennaio 2024) In onda dalle 16.30 Sabato 20 e domenica 21, alle ore 16.30 su Canale 5, torna l’appuntamento con “”, condotto da Silvia Toffanin. Sabato, a, intervista ritratto per l’ex campione di motociclismo Max Biaggi, la vita intensa di Corinne Clery e il ritorno di fiamma tra Francesca e Manuel, tra i protagonisti di “Temptation Island”. E ancora, in studio Manila Nazzaro e Stefano Oradei sveleranno i preparativi delle loro prossime nozze e direttamente da “Terra Amara” la storia d’amore tra i personaggi Cetin e Gulten, interpretati dagli attori Selin Genç e Aras ?enol. Domenica, a un anno dalla scomparsa del grande Siniša Mihajlovi?, sarà in studio per un toccante ricordo, la moglie Arianna. Costantino Vitagliano sarà aper parlare, per la prima volta in tv, del grave problema di salute che ...