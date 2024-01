Verdone | «Da Mourinho ci si aspettava di più | un po’ di autocritica non avrebbe fatto male»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 19 gennaio 2024) L’esonerò diha scosso tutto io mondo romanista. Sia il Messaggero che il Giornale intervista uno dei simboli del tifo giallorosso, Carlo. L’attore e regista prova un profondo e viscerale amore per la Roma, ma lucidamente commenta l’addio dello Special One e l’operato dei Friedkin. Secondo, l’allenatore portoghese ha delle pesanti responsabilità che hanno condizionato la sua situazione in panchina. Al Giornale, l’attore romano dice: «Di chi è la colpa? Un po’ di tutti. Sarebbe ingiusto buttare la croce solo su Mou ma da uno come lui ci simoltodi più. Aggiungo che un po’ dida parte sua non… Invece si è solo lamentato di non avere una squadra all’altezza della ...