Ventiduesima giornata Basket Eurolega 2023 2024 | Bologna prima trema | poi trionfa in rimonta sull’Asvel

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Vittoria con il brivido per la Virtusche, dopo due sconfitte consecutive, torna ad esultare nella. Le V nere, infatti, in svantaggio di nove punti contro l’Asvel nell’ultimo quarto, ribaltano il risultato grazie ad uno strepitoso Shenghelia che trascina i suoi al 73-63 finale, che vale il secondo posto in classifica generale.: VIRTUS-ASVEL 73-63ritrova la retta via tornando nuovamente a marciare indopo due stop consecutivi. I padroni di casa partono forte grazie ad un parziale di 7-2 ...

