Vent' anni di carcere per l' ex ufficiale della Marina | venduto alla Russia per 5mila euro

(Di venerdì 19 gennaio 2024) La Corte di Assise di Roma ha condannato a 20diWalter Biot, capitano di fregata, arrestato dai carabinieri del Ros il 30 marzo 2021 con l'accusa di spionaggio per aver passato documenti segreti a un funzionario russo in cambio di cinquemila. Nell'udienza del 15 gennaio scorso la procura aveva sollecitato una condanna a 18. Nei confronti dell'exMilitare, nell'inchiestapm Gianfederica Dito con Michele Prestipino, vengono contestate le accuse di spionaggio, rivelazione di notizie che per la sicurezza nazionale dovevano rimanere segrete e corruzione. Nel processo, che si è svolto a porte chiuse, sono parti civili, tra gli altri, la Presidenza del Consiglio dei ministri e il ministero ...

