Vent' anni a Walter Biot | l' ex ufficiale della Marina che vendeva segreti ai russi

(Di venerdì 19 gennaio 2024) La Corte d'Assise di Roma ha condannato a 20l'ex capitanoitaliana, arrestato nel marzo del 2021 in un supermercato di Roma. L'exè accusato di aver passato documentia un funzionario russo in cambio di 5 mila euro. Le accuse contestate dai pm di Roma, che avevano chiesto 18, due in menocondanna, sono di spionaggio, rivelazione di notizie che per la sicurezza nazionale dovevano rimanere segrete e corruzione. Nel procedimento si sono costitute parti civili, tra gli altri, la presidenza del Consiglio dei ministri e il ministeroDifesa, che ora dovranno essere risarciti. Il processo acorre parallelo tra giustizia civile e ...

La Corte di Assise di Roma ha condannato adi carcere Walter Biot, il capitano di fregata, arrestato dai carabinieri del Ros il 30 marzo 2021 con l'accusa di spionaggio per aver passato documenti segreti a un funzionario russo in ...