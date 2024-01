Vent' anni a Walter Biot | l' ex ufficiale della Marina che vendeva segreti ai russi

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di venerdì 19 gennaio 2024) La Corte d'Assise di Roma ha condannato a 20l'ex capitanoitaliana, arrestato nel marzo del 2021 in un supermercato di Roma. L'exè accusato di aver passato documentia un funzionario russo in cambio di 5 mila euro. Le accuse contestate dai pm di Roma, che avevano chiesto 18, due in menocondanna, sono di spionaggio, rivelazione di notizie che per la sicurezza nazionale dovevano rimanere segrete e corruzione. Nel procedimento si sono costitute parti civili, tra gli altri, la presidenza del Consiglio dei ministri e il ministeroDifesa, che ora dovranno essere risarciti. Il processo acorre parallelo tra giustizia civile e ...