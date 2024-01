Vendeva segreti ai russi | l’ex ufficiale di Marina Walter Biot condannato a 20 anni

(Di venerdì 19 gennaio 2024) La Corte d’Assise di Roma haa 20l’di, arrestato nel marzo del 2021 nel parcheggio di un centro commerciale della Capitale mentre era intento a cedere notizie coperte da segreto a funzionari dell’ambasciata russa. Nei confronti del capitano di fregata, nell’inchiesta della pm Gianfederica Dito con Michele Prestipino, venivano contestate le accuse di spionaggio, rivelazione di notizie che per la sicurezza nazionale dovevano rimanere segrete e corruzione., detenuto nel carcere militare di Santa Maria Capua Vetere, era stato accusato in primo grado, il 9 marzo scorso, dal tribunale militare della Capitale di rivelazione dimilitari a scopo di spionaggio, procacciamento di notizie segrete a ...

In primo grado, il 9 marzo scorso, il Tribunale militare della Capitale ha condannato Biot a 30 anni di reclusione , accusato di rivelazione dimilitari a scopo di spionaggio , procacciamento ...La Corte d'Assise di Roma ha condannato a 20 anni l'ufficiale di Marina Walter Biot, arrestato nel marzo del 2021 nel parcheggio di un centro commerciale della Capitale mentre era intento a cedere ...Nei confronti del capitano di fregata, nell’inchiesta della pm Gianfederica Dito con Michele Prestipino, venivano contestate le accuse di spionaggio, rivelazione di notizie che per la sicurezza ...«Walter Biot è determinato. È una battaglia per lui ma anche di civilità giuridica affinché nessuno possa essere giudicato a prove segrete». Così l'avvocato Roberto De Vita difensore di Biot. Lo ...