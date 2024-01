Veltroni | “Nel mondo le democrazie sono sotto assedio…”

(Di venerdì 19 gennaio 2024) L’ex Sindaco di Roma ed ex segretario del Pd torna a parlare di politica dopo tanto tempo e a Repubblica spiega: “Nel 2024 abbiamo elezioni importanti Non parlava da tempo di politica, anzi per la verità ha scritto e fatto interviste ma parlando di cinema e soprattutto di sport, mai si è avventurato dicendo la sua delpolitico e della politica attuale, eppure è stato il suo diper tanti anni essendo stato, oltre Sindaco di Roma, anche ministro e vice-presidente del Consiglio, nonché segretario di uno dei partiti italiani più importanti, come il Pd. Ora Walterè tornato a dire la sua e ha scelto Repubblica, il giornale dove ogni tanto scrive bellissime interviste, ma stavolta a parlare è lui e comincia con un “in Italia siamo specialisti nel parlare d’altro“. Dice anche che il dibattito pubblico ha la capacità di ...

"In Italia siamo specialistiparlare d'altro". Sostiene Walterche il nostro dibattito pubblico ha la capacità di non concentrarsi mai sui grandi temi da cui dipendono il futuro del Paese e dell'Europa e, per l'ex ...Il leader di Forza Italia ritenta il colpo al turno seguente,'99, che di fatto è l'anno che ... L'unico a differenziarsi è Walter, allora in corsa per i Ds, che è in corsa solo al Centro. ..."Il dramma di questo tempo storico è la crisi della democrazia. Si dà per scontato un bene che non lo è più. Oggi è sotto assedio". Così a Repubblica l'ex leader del Pd Walter Veltroni. "Nel 2024 - di ...Le milizie yemenite Houthi hanno lanciato missili contro una nave da carico di proprietà statunitense in navigazione nel Mar Rosso ...