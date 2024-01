Veloce peggioramento nel fine settimana | poi torna il bello

Leggi su agi

(Di venerdì 19 gennaio 2024) AGI - Un fronte perturbato fa il suo ingresso sul Mediterraneo portando unmeteo che interesserà l'Italia da Nord a Sud. Lo rende noto il Centro Meteo Italiano. Saranno proprio le regioni del Sud a vedere nella prima parte del weekend il maltempo più intenso con piogge, temporali e anche neve fino a quote collinari lungo la dorsale appenninica. Da domenica avremo comunque un generale miglioramento su tutta la Penisola con ampie schiarite ma clima ancora piuttosto freddo. All'inizio della prossimaecco che un robusto anticiclone si espanderà sull'Europa occidentale. Italia ancora ai margini con possibilità di infiltrazioni fresche e instabili dai quadranti settentrionali. Le previsioni per oggi Stamane è prevista nuvolosità in transito con fenomeni sparsi al Nord-Est e neve fin verso i 200-300 metri, più asciutto altrove. Al ...