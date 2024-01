Vellutata di fagioli cannellini | nutriente | ma leggera

Leggi su pianetadonne.blog

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Fa freddo, è indubbio: scaldiamoci con unadi! Semplice, saporita,ma, questa zuppa è anche altamente proteica. A ben vedere, lo sappiamo da sempre, questi legumi sono ricchi di moltissime sostanze benefiche per il nostro organismo (vitamine, enzimi e sali minerali), ma soprattutto di fibre, proprio per questo aiutano il transito intestinale e ci depurano. Nulla di meglio in questo periodo dell’anno, quando il nostro organismo è affaticato dagli eccessi gastronomici e culinari. Possiamo utilizzaresecchi o in scatola e a seconda della scelta che percorreremo, dovremo agire in anticipo nel primo caso e lasciarli in ammollo per una notte intera in acqua fredda. Le dosi vanno raddoppiate se preferiamo servirci dei ...