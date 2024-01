Varane e il selfie sulla neve | il Manchester United non gradisce

Nuova puntata del tormentato rapporto tra Raphaele il Manchester United . Approfittando dei giorni di riposo concessi da Erik ten Hag prima del match di FA Cup contro il Newport, infatti, il difensore francese si è concesso una vacanza sulla ...Nuova puntata del tormentato rapporto tra Raphaele il Manchester United . Approfittando dei giorni di riposo concessi da Erik ten Hag prima del match di FA Cup contro il Newport, infatti, il difensore francese si è concesso una vacanza sulla ...Manchester United star Raphael Varane may have broken a strict club rule while on holiday, it has been claimed. United players are not back in action until the FA Cup tie against Newport County on 28 ...Il difensore francese si fotografa su una pista da sci durante la vacanza concessa dal tecnico Ten Hag, ma secondo il suo entourage l'ex Real non ha sciato ...