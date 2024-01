Vanessa Ballan | il figlio che attendeva era del suo compagno Il test di paternità è stato svolto assieme all' autopsia

Il figlio che Vanessa Ballan portava in grembo quando è stata uccisa nella sua casa di Riese Pio X, in proviicia di Treviso, lo scorso 19 dicembre ... (thesocialpost)

La donna sarebbe morta per un malore • Il figlio che aspettava, incinta ormai da 12 settimane, era del compagno Nicola Scapinello. Ed è per questo che Bujar Fandaj l'avrebbe ...Le altre posizioni Ai piedi del podio, con 1.024 menzioni, troviamo l'alluvione che ai primi di novembre ha funestato la Toscana, seguita da(976), la giovane donna uccisa dall'uomo ...RIESE (TREVISO) Ora non ci sono più dubbi: il figlio che aspettava Vanessa Ballan, incinta ormai da 12 settimane, era del compagno Nicola. Ed è per questo che Bujar Fandaj l'avrebbe ammazzata: perchè ...Femminicidio Vanessa Ballan, secondo quanto rilevato da DNA, il padre del bimbo che portava in grembo era l'attuale compagno ...