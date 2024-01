Vaccino Covid | ministro salute Colombia | I vaccinati sono stati cavie del più grande esperimento della storia - VIDEO

Il certificato di vaccinazionedell'ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro stato falsificato. Lo ha rivelato un'indagine dell'ufficio del controllore generale del Brasile, che ha chiesto di archiviare il caso. La scoperta ...approfondimento Brasile, falso certificato diper Bolsonaro Le quattro fasi di allerta Nel piano si identificano, inoltre, quattro fasi per severità di impatto della malattia in caso di ...Sono 10 i virus "sorvegliati speciali" perché indicati dall'Oms come «a maggiore potenziale pandemico». Potrebbero essere la causa di una nuova, futura pandemia.Arriva il Long Cold, un raffreddore che non passa mai: ecco cos'è, quali sono i sintomi e quando c'è da preoccuparsi.