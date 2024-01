Upb | debito Italia resta il secondo più elevato dell’area euro

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Roma, 19 gen. (askanews) – Per il 2024 l’prevede unpubblico in rapporto al Pil sostanzialmente stabile rispetto al 2023, rimanendo ilpiù(140,1 per cento) dopo la Grecia (152,2 per cento), mentre l’Estonia continua a prevedere ilpubblico in rapporto al Pil più basso (20,9 per cento). Lo ha comunicato l’Ufficio parlamentare di bilancio che ha pubblicato un Focus che analizza i quadri macroeconomici e di finanza pubblica presentati dai 20 paesidell’nei Documenti programmatici di bilancio (Dpb) 2024. Il rapporto tra ile il Pil dell’per il 2023 è inferiore a quanto pubblicato nel Def lo scorso aprile grazie alla revisione al rialzo della stima del livello del Pil ...