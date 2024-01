Uomo trovato morto a Pistoia | svolta nelle indagini | fermato il cognato | Lui nega | Sono innocente

Fondi , 12 gennaio 2024 – Tragedia a Fondi , dove un incendio è divampato in una casa in via San Gaetano. Sul posto sono immediatamente giunte tre ... (ilfaroonline)

Dramma giovedì mattina in via Saponaro a Milano, dove poco dopo le 9 è stato scoperto il cadavere di un uomo . La vittima, stando alle prime ... (today)

La svolta grazie alle telecamere e alle intercettazioni Maiorino avrebbe ucciso il cognato, tra le 5:52 e le 5:59 dell'8 gennaio scorso, nel piazzale di accesso all'abitazione della vittima, ...Alla vista della Polizia, l'tentava dapprima la fuga, quindi opponeva resistenza e aggrediva i poliziotti. In esito alla perquisizione domiciliare, venivano rinvenuti e sequestrati ...Lavorando sul territorio abbiamo trovato "ancora ferite molto aperte, non me l'aspettavo. C'è ancora la necessità da parte di molti di avere risposte, ci sono divisioni ancora molto forti". (ANSA) ...indicando la direzione di fuga dell’uomo. Due donne rapinate in pochi minuti Gli agenti lo hanno poi bloccato e, a seguito di perquisizione personale, lo hanno trovato in possesso di un bancomat ...