Uomini e faccende domestiche | 9 su 10 si sentono responsabili della casa tanto quanto le donne

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Lo dice il report State of the World’s Father 2023, un’indagine svolta in 17 Paesi su un campione di circa 12 mila persone. Ma ci sono motivi economici e sociali che «frenano» gli

Ha chiesto chiaramente ai coinquilini di non farla franca e di darsi una mossa con le... Fiordaliso ha sostenuto la tesi dichiarando che da ora in poi anche glidovranno farsi carico ...Quindi la matrigna sfrutta Cenerentola, ragazza bravissima nelledomestiche (che ... Donne assassinate per la sola ragione per essere donne, il più delle volte dache dicevano di amarle ...Ludovica Valli fa un’inaspettata rivelazione sulla sua infanzia e il rapporto con le sorelle!Questa felice ricorrenza si è però rivelata ...Che cosa significa essere un maschio alfa o beta Ecco le caratteristiche di ognuno e quale è il compagno più affettuoso ...