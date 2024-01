Uomini e Donne | l’opinione di Chia sulla puntata del 19 01 24

Leggi su isaechia

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Che brutta fine che ha fatto la piccola fiammiferaia. Proprio una finaccia, oh. Quell’espressione tutta tronfia e soddisfatta che Ida Platano aveva impressa quel dì in cui ce l’aveva fatta a tagliare il traguardo che la sua musa ispiratrice, nonché bff, Gemma Galgani (ve la ricordate ancora, no? Quella signora bionda, di Torino, con qualche sobrio ritocchino sul curriculum… non so se avete presente, perché effettivamente si è passati da anni lustri decenni di puntate monografiche all’essere inquadrata per sbaglio se va bene, sennò manco quello porella…) nonostante anni di onorato servizio non è mai riuscita nemmeno a sfiorare, diventando ufficialmente la prima tronista Over della storia di, ci ha messo ben poco a sparire dal suo volto. Non so che aspettative avesse, stellina, nel poggiare le sue regalippe fluo ...