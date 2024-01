Uomini e Donne | Ernesto Russo commenta la scelta di Mario Cusitore di tatuarsi il nome di Ida Platano E a proposito della sua scelta di lasciare il programma…

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Lo scorso dicembreera tornato – dopo circa sette anni di assenza – negli studi diper corteggiare la tronista Ida. L’ex cavaliere fu protagonista del Trono Over dinel 2015/2016 quando, negli studi Elios, conobbe Giuliana Brasiello. Con lei iniziò una frequentazione che non andò a buon fine, quindi decise di conoscere la dama Laura Cola (QUI l’articolo in cui ne abbiamo parlato). Con quest’ultima, il napoletano – separato con due figli – aveva quindi lasciato la trasmissione, salvo poi allontanarsi poco dopo. Terminata l’esperienza televisiva, cominciò a legarsi Laura Laureti, anche lei dama del Trono Over. Con lei aveva inizialmente instaurato un legame d’amicizia per poi innamorarsene (QUI potete leggere ...

Ernesto Russo è stato protagonista di queste ultime puntate del dating show. Difatti il corteggiatore, dopo tanti anni (in passato ha già partecipato a), ha deciso di rimettersi in gioco cercando di far breccia nel cuore della tronista Ida, la quale non ha mai nascosto di provare un certo interesse nei suoi confronti. In una delle ...Una coalizione larga, che punti non solo alla vittoria ma anche e soprattutto alla governabilità; una coalizione fatta diche si identificano in un progetto politico chiaro, comune e ...Che malattia ha Costantino Vitagliano L’ex tronista di “Uomini e Donne”, una presenza storica nel programma televisivo, ha comunicato tramite Instagram di non aver ancora ricevuto una diagnosi ...A Uomini e Donne sta facendo molto discutere la frequentazione tra Cristina Tenuta e Alessandro Vicinanza, ex di Ida Platano, nuova tronista del dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi.