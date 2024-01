Uomini e Donne | Cristina e Alessandro | velenose stoccate social?

Leggi su tvpertutti

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Stando a quanto emerso dalle ultime registrazioni di UeD, pare proprio che la relazione nata traTenuta eVicinanza sia già giunta al termine. Il cavaliere aveva lottato tanto per riuscire ad aggiudicarsi un'uscita con la dama ma poi, nel momento in cui lei ha accettato, ed ha addirittura dichiarato di volergli dare l'esclusiva, lui si è tirato indietro. Da lì sono cominciati i problemi tra loro, che li hanno spinti a chiudere definitivamente la conoscenza. Tra i due esponenti del Trono Over dinon sembra essere rimasto un rapporto pacifico, sta di fatto che suisono spuntate delle frecciatine. A distanza di alcune ore, infatti, sia, siahanno pubblicato dei contenuti alquanto polemici, che sembrano fare ...