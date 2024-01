Uomini e donne | Cristina e Alessandro | il dibattito si sposta sui social

Durante l’ultima puntata di Uomini e Donne , andata in onda ieri pomeriggio, ci sono stati due attesi ritorni nel parterre del Trono Over. A ... (dailynews24)

Non siete riuscite a vedere la puntata di oggi 19 Gennaio di Uomini e Donne su Canale 5 e volete quindi ri vedere la replica in televisione oppure ... (tutto.tv)

... l'attestazione nazionale che certifica l'impegno nella riduzione del gender gap, la quale si è aggiunta alla certificazione Equal Salary, che attesta la parità di retribuzione traa ...... Non perché non abbiano valore, ma perché leche leggeranno sanno già di cosa parlo quando ... Vorrei, invece, parlare agli. Molti dite: 'Non siamo tutti come l'assassino di Giulia'. Lo ...Che cos’è la gender tax Una tassazione più bassa sul lavoro delle donne: è questa l’estrema sintesi del modello ideato da Andrea Ichino dell’European University Institute e Alberto Alesina della Harv ...Maria De Filippi rimprovera Tina Cipollari in studio, perché continua a spalleggiare uno dei cavalieri nonostante lui abbia torto.