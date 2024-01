Uomini e Donne | Armando Incarnato assente in trasmissione per una rinoplastica? Arriva la replica del cavaliere

Nemmeno il tempo di arrivare, che deve uscire. Luca Onestini, exed ex concorrente del Gf vip, arriva in Spagna per un altro reality. Per lui l'avventura al Grande Fratello Duo finisce subito, quasi all'improvviso. In sostanza, rispetto alla versione ...... ha proseguito il cancelliere, sono state 'famiglie che hanno vissuto qui per molti anni e decenni, i nostri vicini , i colleghi di lavoro e i compagni di scuola , lee gliche lavorano ...La Procura ha citato in giudizio per diffamazione aggravata due uomini e tre donne, per messaggi offensivi sui social contro la vittima.La puntata del 19 gennaio del Trono Over di Uomini e Donne ha visto ancora una volta protagonisti Cristina Tenuta e Alessandro Vicinanza, ma le dinamiche complesse tra i due continuano a suscitare ...