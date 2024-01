Until Dawn diventerà un film | annunciato l’adattamento da Sony

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Gary Dauberman e David F. Sandberg rinnovano il sodalizio nella produzione deldidopo il grande successo di Annabelle: Creationannunciacinematografico di, il videogioco horror a scelte multiple del 2015 realizzato da Supermassive Games, che tra le altre cose ha anche ispirato la popolare serie The Dark Pictures Anthology. Illive action è in produzione presso Screen Gems e PlayStation Productions, con Gary Dauberman alla sceneggiatura e David F. Sandberg alla regia, e sarà vietato ai minori, quindi manterrà tante scene brutali tratte dall’esperienza originale.è un videogioco del 2015 sviluppato in esclusiva per PS4, ed è considerato come pioniere del ...

leggi anche, David F. Sandberg dirigerà l'adattamento cinematografico