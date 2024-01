Un' auto contro il pubblico | paura al Motor Bike Expo | 10 i feriti tra gli spettatori | al volante c' era uno stuntman

Momenti di paura nella prima giornata del Motor Bike Expo di Verona . Un'auto guidata da uno stuntman che si stava esibendo in uno dei piazzali della ... (panorama)

Un'auto ha perso il controllo durante un'esibizione al Motor Bike Expo di Verona, andando a sbattere contro le transenne poste a protezione degli spettatori. 9 persone sono rimaste ferite in maniera non grave. Da una prima ricostruzione un'auto è finita contro la transenna che delimitava lo spazio riservato all'auto, facendo cadere una decina di spettatori che stavano seguendo lo show e sono rimasti feriti.