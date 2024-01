Una rinascita all’orizzonte ?

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Dev’essere terribile lasciare una federazione per cui lavori a causa di tagli al personale. Dev’essere ancor più brutto rientrare, su forte richiesta dei tuoi fan, ma non riuscire a soddisfare le aspettative che su di te mezzo mondo del Wrestling aveva riposto. Come aggravante di questa storia c’è che, forse, la colpa non è la tua, ma di un team creativo incapace di valorizzare i tuoi lati positivi, affibbiandoti una gimmick scialba e che puzza di vecchio prima ancora di essere “indossata”. Questo è, ahilui, il travaglio di Karrion Kross in WWE. Eppure forse un po’ di speranza residua c’è per lui. Quando ormai pensavo che sarebbe stato prossimo al secondo suo licenziamento, insieme alla sua cara Scarlett, ecco che la dirigenza si inventa una stable con lui a capo, con i rientranti Author of Pain e lo storico manager Paul Hellering a fargli da sodali. Certo il nome altisonante ...