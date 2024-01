Una put***ta | Capezzone mai visto così | affondo micidiale su Lucarelli-Biagiarelli

Leggi su iltempo

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Sul caso della tragedia di Giovanna Pedretti siamo al paradosso. Visti i protagonisti al centro della bufera, si arriva a sostenere che la "gogna social" è colpa della destra. Nel corso della puntata di giovedì 18 gennaio di Dritto e rovescio, Danieleprende la parola e smonta pezzo per pezzo questa narrazione. Stiamo parlando di una donna morta dopo una "bast***ata", attacca il direttore editoriale di Libero, ma "gira gira è colpa della destra. Ma siamo impazziti? Cioè se ti lascia la fidanzata è colpa di Meloni, se ti lascia il fidanzato è colpa di Salvini, se aumentano i carciofi è colpa del fascismo... Non può funzionare, non è serio". Il caso mediatico dell'ormai famosa recensione omofoba si ritorce contro la ristoratrice di Lodi quando Lorenzo, cuoco e food blogger, mette in dubbio la veridicità dei ...